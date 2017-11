Nagold Mit Ballett, Hip Hop und Jazz auf die Bühne

Nagold. Svenja Ferl hat ihren Traum von der eigenen Tanzschule mit ihrer Nagolder Tanzfabrik verwirklicht. Sie selbst begann mit gerade einmal vier Jahren mit dem Ballett-Tanzen und ist bis heute leidenschaftlich dabei. Der Schwerpunkt ihrer Tanzschule liegt zwar auf dem Ballett, bietet jedoch auch Raum für moderne Tanzstile wie Zumba und Hip-Hop.

Gleichzeitig leitet die leidenschaftliche Tänzerin die Ballett-Abteilung der städtischen Musikschule Altensteig. Und genau diese beiden Gruppen an jungen Talenten möchte die 37-Jährige nun auf die Bühne bringen: Am Samstag, 25. November, gibt es ab 18.30 Uhr in der Nagolder Stadthalle eine große "Dance-Show". Unter dem Motto "All you can dance" werden spannende Acts von Ballett, Hip-Hop, Modern und Jazzdance zu sehen sein.

Das Alter der Akteure reicht dabei von fünf bis 25. "Manche Tänzer wirken bei mehrern Acts mit. Für sie wird es ganz schön stressig, sich hinter der Bühne schnell umzuziehen", lacht die Tanzlehrerin.