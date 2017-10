Nagold Mit "Ach und Krach" geht Dayrot in die Pause

Nagold. "Dr. Aleks & the Fuckers" nennen sich die Männer in den Jogginghosen, als "sexy gipsy balkan Action" bezeichnen sie ihren Stil. Blasmusik, ein Sänger mit Reibeisenstimme, Texte in Balkansprachen, ein Auftreten wie Wohnwagenprolls – diese Band war schon was ganz besonderes. Unter den Metalfans hat der ungewöhnliche Headliner polarisiert: "Manche sind voll durchgedreht und fanden die richtig geil", meinte Rocknacht-Organisator Chris Schäfer. Andere schienen weniger begeistert. Es war eben mal was anderes, eine "ganz wilde Kiste", etwas "witziges, aber musikalisch trotzdem gut gemacht" und ein "Cut" zum ansonsten "ziemlich metallastigen Line-up", beschrieb Schäfer den Auftritt.

Zu dem metallastigen Line-Up gehörte der Opener "Ataraxy". Die fünfköpfige Metalcore-Band aus Balingen wärmte die Besucher schon mal auf und lockerte den Putz an der Decke. "Arise from the fallen" rockten den dann vollends runter. Die Augsburger Band machte den ersten Headbangern Beine und holte die Leute langsam mit ihrem "Kick Ass Heavy Metalcore" an die Bühne. "Das war schon geil, das hat unfassbar viel Energie", meinte ein frisch gebackener Fan nach dem Auftritt.

Spätestens beim Auftritt von "Dayrot" ging es richtig zur Sache. Nicht zuletzt, weil es für die Nagolder Metalband vorerst ihr letzter Auftritt war. Also verabschiedeten sich die Vier, die 2004 ihren ersten Gig auf der Rocknacht spielten, mit einem echten Hammer, einer Setlist mit aktuellen und alten Songs aus dem ersten Jahr der Band und einer super Performance. Die Leute waren voll dabei und drängten sich an die Bühne.