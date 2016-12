Nagold Missionsgruppe hilft auf der ganzen Welt

Jedes Jahr organisieren Sie viele Veranstaltungen, wie einen Bücherflohmarkt, Palmenbinden, Kaffeenachmittage, einen Adventsbasar und beteiligen sich beim Weihnachts- und Handwerkermarkt.

Tausende Decken und Mützen für Weihnachtspakete

So konnten sie bisher 5680 Kinder-Socken, 2119 Decken, 4005 Mützen und Schals, unzählig viele Marmeladengläser und vieles mehr als Geschenk- und Weihnachtspakete spenden. Allein in diesem Jahr wurden 300 Weihnachtspakete für Heim- und Straßenkinder in Rumänien an die Waisenhilfe Mindersbach abgeben. Durch die Erträge der Veranstaltungen und Spenden kam in den 25 Jahren eine Summe von über 173 750 Euro zusammen, die an viele verschiedene Einrichtungen in der ganzen Welt verteilt wurden.

Das erste Projekt, das bis heute unterstützt wird, ist das Heim St. Loreto in Tansania für körperbehinderte und elternlose Kinder.

Unterstützungen gab es in den vergangenen 25 Jahren unter anderem für eine Aktion von Cap Anamur, bei der Decken für vom Krieg gebeutelte Kinder verteilt wurden, für eine Suppenküche im Kosovo, für Einrichtungen in Indien, die Augenoperationen ermöglichten und für ein Kinderhaus in Sao Paulo. Aktuell engagieren sich die Mitglieder auch bei der Flüchtlingshilfe in Nagold. Die wohltätigen Aktionen der Missionsgruppe füllen inzwischen zwei Ordner.

Diese Gruppe ist eng zusammengewachsen. Viele Freundschaften und Kameradschaften sind in mehr als zwei Jahrzehnten entstanden. Ein solch lange Zeit hat jedoch ihre Spuren hinterlassen: Durch Alter und Tod wurde die Gruppe auf 16 Aktive verkleinert.

Die Kirchengemeinde bedankte sich beim Gottesdienst bei allen Mitgliedern der Missionsgruppe für ihren unermüdlichen Einsatz, für ihre Nächstenliebe und Barmherzigkeit.