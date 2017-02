Nagold Mike Jörg kehrt zurück auf die Bühne

Titel des Programms, mit dem Mike Jörg anschließend bis Mitte April zwischen Schwäbischer Alb und Nordschwarzwald auf Tournee gehen wird: "Wa(h)r’s das?" – in bewusster Analogie zu seinen früheren Programmen, die als satirischer Jahresrückblick "Wa(h)r was?" in über drei Jahrzehnten zu seinem kabarettistischen Markenzeichen in der Region und weit darüber hinaus geworden waren. Und mit denen er sich einst seinen Winterblues von der Seele geschrieben und vor Publikum dann geredet hatte. Wider dem Irrsinn des Zeitgeistes, den Aberwitzigkeiten in Politik und Gesellschaft – aber auch von uns allen.

Verdrehte Welt im Jahr der Auszeit

Es sei wohl Schicksal, dass sich ausgerechnet in diesem Jahr Auszeit die Welt um Mike Jörg herum komplett gedreht hat: Die wuchtige Rückkehr der Rechtspopulisten und Autokraten, die am Fundament Europas sägen – der Brexit, der dieses Europa der Einheit erschüttert hat und in seine Bestandteile zu zerlegen droht – und dann noch dieser Donald Trump, der in Rekordtempo gleich die gesamte Demokratie zu demontieren wollen scheint. "War’s das wirklich schon?", fragt Jörg – und meint damit den Widerstand derjenigen, die "guten Willens" sind. Oder sein sollten. Die doch was zu verteidigen hätten gegen diese ganzen Angriffe auf Freiheit und Demokratie.