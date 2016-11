Nagold Mehrfamilienhaus im Kernen

Die Lage des Grundstücks: südwestlich der Kreuzung Rötenbachweg/Theodor-Heuss-Straße. Alle anderen Grundstücke in diesem Bereich konnten ohne Probleme neue Eigentümer finden, aber das Interesse ausgerechnet dieses Eckgrundstücks habe sich in der Vergangenheit "nicht so entwickelt wie vorgesehen", gestand Oberbürgermeister Jürgen Großmann.

Weshalb man es nun mit dem veränderten Planungsansatz noch einmal neu versuchen wolle – schließlich boomt der Nagolder Wohnungsmarkt ungebrochen, die Nachfrage sei hoch. Und der Gemeinderat habe ja schon vor längerem die Verwaltung aufgefordert, sich aktiv um die "Nachverdichtung" zu kümmern und noch vorhandene Baulücken in einem "Baulückenkataster" zu dokumentieren und aktiv zu vermarkten.

Für das genannte Grundstück im Kernen schlägt die Verwaltung daher gegenüber der ursprünglichen Planung eine Änderung des zugehörigen Bebauungsplans vor (mit Namen "4. Änderung Kernen II") – mit dem Ziel, nun einen Bauträger und Investor für ein insgesamt dort mögliches viergeschossiges (Erdgeschoss + drei Obergeschosse) Mehrfamilienhaus zu finden. In einer Rohplanung hat die Verwaltung dafür erst einmal sieben mögliche Wohnungen eingezeichnet, mit einem "zurückgesetzten" Dachgeschoss, in der sich eine der großen, in Nagold ja sehr beliebten Penthouse-Wohnungen realisieren ließe. Die einstimmige Zustimmung der TA-Mitglieder war angesichts der bereits detailreichen Vorplanung nur noch wenig mehr als Routine.