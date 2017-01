Nagold Mehr Strafzettel für mehr Sicherheit

Von 2011 bis 2016 rund 360 000 Euro

Und wenn es nach dem Ordnungsamt geht, sollen es in den kommenden Jahren noch mehr Blitzer werden. Jedes Jahr beantrage die Behörde dafür um die 90 000 Euro für den Bauhaushalt. Von 2011 bis 2016 hat die Stadt demnach rund 360 000 Euro für fest installierte Blitzer ausgegeben. Für das aktuelle Jahr sind im Bauhaushalt weitere 102 000 Euro vorgesehen. Mit dem Differenzbetrag von 12 000 Euro werden die bestehenden Anlagen gewartet und geprüft.

Wie viel Euro jedes Jahr mit Strafzetteln eingenommen werden, hat die Stadt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten nicht beziffern können. Wie Gräschus erklärt, gebe es im Haushalt nur einen Posten, in dem alle Verstöße erfasst werden, vom Strafzettel für zu schnelles Fahren bis hin zum Verwarngeld für Falschparker. Laut dem Jahresabschluss für das Jahr 2015 liegt dieser Posten ("Bußgelder") bei der nicht geringen Summe von 555 000 Euro (der Jahresabschluss für 2016 liegt bislang nicht vor). Aber wie viel davon auf das Konto von Blitzern geht, könne nicht ermittelt werden.

Keine Gewinn- und Verlustrechnung

Momentan gibt es in der Verwaltungsgemeinschaft Nagold sieben fest installierte Messanlagen und nun wird ein weiterer Standort ins Visier genommen: die L353 in Haiterbach-Unterschwandorf, Höhe Lehre. Mit hoher Wahrscheinlichkeit soll dort bald ein neuer Blitzer stehen: "Das ist unser favorisierter Standort", sagt Gräschus. Wegen der Bushaltestellen querten viele Fußgänger die Straße und die Messungen mit dem mobilen Blitzer zeigten, dass dort oft zu schnell gefahren werde.

Doch auch hier gelte: Keine Rolle spielten die Kosten im Verhältnis zum Ertrag. "Das ist keine betriebswirtschaftliche Rechnung", betont Gräschus. Es gehe vielmehr um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, nicht um eine Gewinn- und Verlustrechnung. Daher werde auch nicht geschätzt, in welchem Zeitraum die Einnahmen die Kosten aufwiegen.

In den neuen, säulenartigen Blitzern steckt moderne Technik: Sie funktionieren mit einem Laser. Vorteil ist, dass die Geschwindigkeit des heranfahrenden Autos schon etwa 70 Meter vorher erfasst wird. Die älteren Modelle, zum Beispiel an der Altensteiger Straße (B 28) in Ebhausen, messen die Geschwindigkeit dagegen über Sensoren unter dem Straßenbelag. Diese müssen, so eine gesetzliche Vorschrift, regelmäßig geprüft werden.

Übrigens: Die Stadt hat nun auch ein weiteres mobiles Blitzgerät. Gekostet hat es rund 50 000 Euro, zum Einsatz kommt es in der Nähe von Schulen und Kindergärten – Die Teilnahme am Straßenverkehr solle damit für alle deutlich sicherer werden, stellt der Leiter des Ordnungsamts, Achim Gräschus, heraus.