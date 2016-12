Nagold Mehr "Kult" für Nagold?

"Nicht mehr" als die Räte just unmittelbar zuvor mit der Verabschiedung des städtischen Haushalts für 2017 an Haushaltsansätzen dafür freigegeben hätten, so Dorothee Must, Leiterin eben jenes Amtes für Kultur, Sport und Tourismus. Die an diesem Abend schon ein bisschen einen schweren Stand im Gemeinderat hatte, weil sie wegen Krankheit die bereits zuvor in der nichtöffentlichen Sitzung des Kultur-, Umwelt- und Sozialausschusses geführte, wohl bereits extrem kontroverse Diskussion zum Thema nicht persönlich mitbekommen hatte.

Aber Oberbürgermeister Jürgen Großmann eilte – mit, man möchte einmal sagen, fast unfassbarem Verhandlungsgeschick – seiner Amtsleiterin zur Hilfe. Und rang seinem Gemeinderat zwar nicht die Zustimmung zur eigentlich geplanten Dachmarke "KULTjahr.Nagold" ab, aber immerhin die Verpflichtung, sich im März zu einer Klausurtagung zum Thema "im erweiterten Rahmen" zusammenzusetzen. Und die bereits für 2017 geplanten neuen Veranstaltungen für die Stadt Nagold so zur Durchführung freizugeben – was zeitweise doch echt auf der Kippe stand, weil, wie es Wolfgang Schäfer (CDU) formulierte, sie als Gemeinderat nicht wieder etwas als quasi "Entscheidung light" durchwinken wollten, was dann die Verwaltung nach außen als "der Gemeinderat hat es so entschieden" den Bürgern verkaufen würde. Schäfer: "Und wir müssen es dann draußen immer ausbaden."

Wie gesagt, trotz dieser grundsätzlichen Kritik – vor allem am OB –, rang Großmann auch diesmal wieder seinen Räten solch eine "Teil-Entscheidung" ab. Weil es sonst, wie der OB schon auch ein bisschen "beleidigt" als drohendes Szenario an die Wand malte, in 2017 gar keine Veranstaltungen in Nagold geben würde. "Dann eben nicht!" Keine Entscheidung, keine weiteren Event-Planungen. So einfach wäre das.

Diesen "schwarzen Peter", ein ganzes Jahr in Nagold ohne tolle Events, wollte aber nun auch keiner in der Runde zugeschoben bekommen, auch nicht Wolfgang Schäfer. So wurde der vorgelegte Veranstaltungskalender für das kommende Jahr dann doch bei nur zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen abgenickt – auch wenn er vorerst nicht dieses "kultige" Label für die Werbung und Vermarktung erhalten wird. Wobei, falls man das noch anfügen darf, das, was die Verwaltung da an neuen Ideen in die bestehenden Events der Stadt eingeflochten hat, schon irgendwie echtes "Kult"-Potential haben könnte.

Die Hohennagold dient als prächtige Kulisse

Ein paar Beispiele: die "Iceberg Lady" (20. Mai 2017) – eine Laufveranstaltung ausschließlich für Frauen – allerdings organisiert nicht von der Stadt, sondern einem privaten Veranstalter; die "1. Nagolder Grill-Meisterschaften", bei denen es für Hobby- und Profi-Mannschaften "um die Wurst" gehen soll – und bei denen die Stadt eine eigene Idee umsetzen wird; "Märchen am Schlossberg" (19. bis 20. August 2017) mit "lebendigen" Märchenfiguren, Erlebnisstationen und Event-Catering – alles in der prächtigen Kulisse der Hohennagold; dort auch die "Lebendige Burg" zum Tag des offenen Denkmals (10. September 2017), wenn man analog zum Märchen-Wochenende hier die Welt des 14. Jahrhunderts auferstehen lassen möchte.