Nagold Mehr als nur den Abzug drücken

Das Ziel anvisieren mit Diopter und Ringkorn

Das Anvisieren funktioniert bei diesem Gewehr mit Diopter und Ringkorn. Jetzt soll ich den Druckpunkt des Abzugs finden. Und das ist ganz schön knifflig. "Ich finde den Druckpunkt nicht", wende ich mich hektisch an Hammann. Zuvor habe ich nämlich einige Schüsse nur aus Versehen abgefeuert.

Und ich mache mir meine Gedanken: Vielleicht ist es ja als Anfänger tatsächlich von Vorteil eine Frau zu sein? "Frauen schießen besser", weiß Hammann. Und erhält Zustimmung, zum Beispiel von Wolfgang Theiss: "Frauen sind immer leistungsstärker." Da wirft Wendy Hiller ein: "Das sagen doch nur die Männer." Prompt erhält sie von ihren männlichen Kollegen Widerspruch, "schau nur mal in die oberen Klassen" oder einfach "nein, stimmt nicht". Hiller grinst: "Frauen sind einfach nervenstärker. Das Schießen packen wir auch noch." Die männlichen Schützen in der Runde reagieren darauf mit einem Achselzucken. Ich lasse das lieber auch so stehen.

Zurück zur Schießbahn, wo ich bei meinem Kleinkaliber nicht einmal den Druckpunkt finde. Hammann nimmt das Gewehr: "Hier ist der Druckpunkt." Sieht alles so einfach aus. Ist es aber nicht. Der Druckpunkt ist so fein, dass man dafür erst ein Gefühl entwickeln muss. Hammann erklärt: "Wenn man schießt, dann ausatmen." Außerdem: "Der Körper darf nicht angespannt sein."

Nur eine kurze zittrige Bewegung kann ausreichen, dass die Kugel meterweit vom Ziel entfernt einschlägt. Außerdem ist viel Konzentration gefragt: Neben mir liegen die anderen Schützen, und immer, wenn sie feuern ertönt ein lauter Knall – und ich kann mich nicht mehr aufs Ziel konzentrieren. Joachim Ott, erfahrener Schütze, weiß es: "Man braucht viel Disziplin und muss unheimlich genau auf den Körper achten. Jeder Schuss ist ein Unikat." Ja, Hiller hatte wohl doch Recht: Man braucht auf jeden Fall viel Nervenstärke.

Ich unternehme den – vielleicht zu – ehrgeizigen Versuch, mit den Profis neben mir mitzuhalten. Zumindest 20 Schuss gebe ich ab. "Das ist doch gar nicht so schlecht", sage ich zu Hammann. Er erklärt: "Eine Runde sind immer zehn Schuss hintereinander. Die höchste Punktezahl, die man pro Runde erreichen kann ist dabei 100." Ich komme nur auf lappige 104. Mit 20 Schuss. Ich meine dazu: "Immerhin ein kleines Bisschen mehr als die Hälfte." Um mit den anderen gleich zu ziehen, reicht das aber noch lange nicht, zumal ich eine Auflage als zusätzliche Hilfe habe.

Hammann empfiehlt mir: "Eins nach dem anderen machen, ein Ablauf entwickeln und dann immer alles gleich machen." Und er meint: "Den Druckpunkt zu finden ist Trainingssache." Außerdem rät er mir, einige Sekunden durch den Diopter zu schauen, selbst, nachdem ich den Abzug schon gedrückt habe: "Der Schuss braucht eine gewisse Zeit, bis er durch ist. Das finde ich auch besser für die Konzentration."

Sein Gesamturteil zu meinen ersten Gehversuchen mit dem Kleinkaliber: "Da kann man drauf aufbauen." Überragend sind 104 Punkte von 200 dennoch nicht unbedingt. Ich müsse noch üben. Aber wenn ich eine Frau gewesen wäre, hätte ich dann besser getroffen? Er antwortet mit einem diplomatischen "Vielleicht".

Anfänger beginnen mit dem Luftgewehr

Eigentlich läuft es ja so ab: Anfänger beginnen mit dem Luftgewehr, erst danach schießen sie mit dem Kleinkaliber. Im Unterschied zu Letzterem muss ich das fünf Kilo schwere Luftgewehr freihändig halten. Meine Bilanz: Vier von zehn Schüssen sind so weit weg, dass nicht einmal ein Loch in der Zielscheibe ist. Drei waren zwar auf der Scheibe, aber völlig daneben und weitere drei waren wenigstens nur ein bisschen daneben.

Da sind Konzentration, Koordination und Kondition gefragt. Nur eins hilft mir: üben, üben und noch mehr üben. – Oder eine Frau werden. Doch da mangelt es leider am Willen.

Die Mitglieder des Schützenvereins Iselshausen treffen sich dienstagabends ab 18.30 Uhr im Schützenhaus in Iselshausen. Minderjährige Schützen haben dort die Möglichkeit, montags bis freitags ab 18 Uhr zu trainieren. In den Verein eintreten können Jugendliche ab zwölf Jahren als Luftgewehrschütze. Mit 16 Jahren dürfen sie auch mit dem Kleinkaliber schießen. Weil die Ausrüstung kostspielig ist, stellt der Verein Waffen, Munition und Spezialkleidung seinen Mitgliedern bis 18 Jahren kostenlos zur Verfügung. Zudem gilt für sie der günstige Jahresbeitrag von 15 Euro. Interessierte erhalten weitere Infos per E-Mail unter info@iselshausen.de und über die Website www.iselshausen.de.