Nagold Billard: Mehr als nur ein Kneipensport

Ist es hoffnungslos? Ich frage: "Ronny, wenn Du meine Leistung heute Abend bewerten müsstest, welche Note würdest Du mir geben? – "Eine Sieben." Doch von vorne.

Der Abend beginnt harmlos. Auf dem Barhocker am Tresen erklären sie mir, wie es funktioniert und worauf es ankommt. Zu tun habe ich es mit Profis: Mit Sandra Höll, sie ist Bezirksmeisterin und trainiert für Wettkämpfe sieben Tage in der Woche von morgens bis Abends. Neben ihr steht Ronny Barth, er hat eine Trainerlizenz und zeigt den Spielern wie sie Kugel am besten stoßen.

"Billard ist wie Fahrradfahren", so vergleicht es Ronny. Und er will damit sagen: Wer es einmal kann, kann es. Und schiebt das Aber gleich hinterher: Solange er nicht aus der Übung kommt. "Es ist eine Wiederholungsgeschichte", weiß Sandra. Das ausführliche Training hat zum Ziel, nicht nachdenken zu müssen, wenn man an den Tisch geht. "Die Profis spielen intuitiv. Sie üben jeden Grundstoß drei bis 5000 Mal", sagt Höll.