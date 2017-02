Nagold Megaparty zum 25. Geburtstag

Nagold. Die 80er und 90er-Jahr leben in Nagold wieder auf: Das Sport- und Gesundheitsforum Vitalis feiert am Samstag, 18. Februar, seinen 25. Geburtstag mit einer Kultnacht in der Alten Seminarturnhalle. Die Tribute-Band Absolutely Abba und DJ Eddy bringen gute alte Zeiten zurück. Der Kartenvorverkauf läuft.