Nagold Max Strinz radelt wieder 24 Stunden am Stück

Am 8. und 9. Juli wird der Extremradfahrer Strinz ab 10 Uhr erneut einen kompletten Tag und eine Nacht lang Runde um Runde auf der Radrennbahn Öschelbronn drehen und sich dem körperlichen aber auch mentalen Zweikampf mit sich selbst und dem Rad stellen. Strinz will dabei noch mehr Runden drehen als im Vorjahr – und das alles für einen guten Zweck: Er unterstützt mit seiner Aktion das Projekt "Aktion Steilkurve" für Kinder mit Handicap, bei dem Kinder auf dem Tandem erfahrener Tandempiloten mitfahren und so etwas ganz Besonderes erleben dürfen.

Diese Aktion mit Gerd Dörich, Fabio Nappa und Karsten Wörner fand in diesem Jahr bereits statt. Nun möchte Strinz mit Sponsorengeldern aber auch mit Spenden von Besuchern Gelder für ein drittes Tandem einfahren, damit dieses Event auch verstärkt stattfinden kann.

Mit an Bord sind dabei auch die Vollmaringer Edgar Teufel und Daniela Steinrode als Betreuerin. Edgar Teufel sorgt dafür, dass sämtliche Daten wie etwa die Anzahl der Runden, die Kilometer sowie die Geschwindigkeit mit einem eigens dafür entwickelten Computerprogramm exakt aufgezeichnet werden.