Nagold Mark Benecke: Mehr als nur Kriminalbiologe

Ausbilder in Polizeischulen

Doch steckt noch weitaus mehr in dem inzwischen 46- jährigen Mann. Er bildet inzwischen an Polizeischulen aus und ist auch im Fernsehen öfters zu sehen, um seine eigene Meinung zu sagen, Kommentare abzugeben oder Zusammenhänge zu erklären. Bei Medical Detectives beispielsweise, einer Fernsehserie in den USA, in der echte Kriminalfälle aufgedeckt und erklärt werden, ist er öfters zu Gast. Außerdem schreibt Benecke in Büchern wie "Mordspuren" oder "Aus der Dunkelkammer" über seine eigenen gelösten und spannendsten Fälle, allgemein über die Kriminalbiologie und Entomologie.

Die Untersuchung der vermutlichen Schädeldecke von Adolf Hitler, zusammen mit dem russischen Geheimdienst, zählt zu seinen berühmtesten "Fällen". Seit 2008 entwickelt der Krimilologe für Kinder und Jugendliche Experimentierkästen mit. Unglaublich, in wie vielen verschiedenen Bereichen er tätig ist. Die Autorin ist Schülerin der Klasse 9a des OHG Nagold