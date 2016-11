Nagold Mariola Blak feiert ihr 25-Jähriges

Nagold. Als vor mehr als 25 Jahren die Stadt Nagold ein Angebot für Grundschulkinder im Jugendhaus Nagold bewilligte hat wohl niemand diese rasante Entwicklung bis heute absehen können. Fünf bis zehn Kinder wurden in den Anfangsjahren täglich betreut, in diesem Schuljahr werden mehr als 100 Kinder in einem Zeitfenster von 7 bis 17 Uhr an der Zellerschule und später im YOUZ betreut. Mariola Blak hat als Leiterin dieser Kindereinrichtung jetzt ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im YOUZ feiern können.