Nagold Manchmal ist es einfach nur schön

Nagold/Bad Liebenzell. Fast schon traditionell bietet die neuapostolische Kirche Nagold im Sommerferienprogramm des Bürgerforums die "Fahrt ins Monbachtal" an. Nicht weil den Betreuerinnen nichts besseres einfällt, sondern weil man sich einig ist, dass es dort einfach wunderschön ist. Im kühlen Schatten das Tal aufwärts wandern, macht den Kindern Spaß, sie klettern über große Steine, überqueren immer wieder den Bach und bestaunen die große Wurzeln der Bäume. Schon nach kurzer Zeit taucht der gepflegte Grillplatz auf, und es wird gerastet. Die 38 Kinder und Erwachsene freuen sich auf das Grillvesper, aber zuerst muss das Brennholz gesucht und Stöcke geschnitzt werden. Einige Würstchen schaffen es nicht in den Magen und werden von den Flammen verzehrt, aber Karin Schmitt hat Ersatz dabei. Beim Staudämmebauen machen sich die Kinder einen Spaß daraus, den anderen Teilnehmern das Wasser abzugraben, was nicht ganz gelingt. Stockbrotgrillen mit Snickers ist der nächste Renner des schönen Ausflugs, das will jeder probieren. Wie im Fluge vergeht die Zeit und alle wandern glücklich zurück zur Nagoldtalbahn.