Nagold "Man lernt Disziplin und Fairplay"

Nagold. Rund 90 Siebtklässler kamen kräftig ins Schwitzen, als sie unter Anleitung der Spieler Taf Chitokwindo (Nationalspieler Zimbabwe), Trent Winterstein aus Samoa, Owen Paine (England) sowie Phil Paine, dem Jugendleiter des TV Pforzheim die Grundzüge der typisch britischen Sportart kennenlernten.

"Viele verwechseln es oft mit American Football" sagt der Engländer Phil Paine, der eigentlich Lehrer ist, seit einigen Jahren nun aber hauptamtlicher Jugendleiter der Rugby-Abteilung ist. Sein Ziel ist es, die Jugendabteilung in Pforzheim aufzubauen und über viele Schnupperstunden möglichst viele Jugendliche für diese Sportart zu begeistern. Natürlich weiß er auch, dass von Nagold vermutlich kein Schüler nach Pforzheim ins Training kommen wird. Trotzdem hat er Sportlehrer Helmut Brake gerne zugesagt, für diese Schnupperstunde nach Nagold zu kommen. "Wir wollen Rugby mehr in die Öffentlichkeit bringen", sagt er. Das scheint auch nötig, wenn man bedenkt, dass der TV Pforzheim aktueller Deutscher Meister ist und am Samstag seinen Titel in Berlin verteidigen möchte, was aber im Nordschwarzwald nur wenig bekannt zu sein scheint.