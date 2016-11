Nagold Mal bei der Wirtschaft angeklopft

Bereits der erste Versuch war ein Erfolg. Brauereichef Eberhard Haizmann erklärte sich spontan bereit, den Blasmusikern bei ihrem diesjährigen Ehrungsnachmittag am Sonntag, 6. November, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Seit 15 Jahren veranstaltet der Kreisverband einen speziellen Ehrungsnachmittag, um verdiente Musiker seitens der gesamten Organisation zu ehren. Auf diese Weise wird auf die Bedeutung ihres Tuns und des Ehrenamts hingewiesen.

"Die Unterstützung aus der Wirtschaft hat uns außerordentlich gefreut", sagt der Parlamentarische Staatssekretär und CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Fuchtel, Vorsitzender der Blasmusiker im Kreis Calw. Das werde die Musiker motivieren, ihrerseits Unterstützung zu geben, wenn diese angefragt werde. Das Repertoire der 35 Kapellen im Landkreis sei außerordentlich reichhaltig und dazu geeignet, jedwede Veranstaltung zu begleiten und zu umrahmen.

Fuchtel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass vor einiger Zeit Blasmusiker aus dem Kreis den Jahreskongress der Asiatischen Weltbank ADB in Baku (Aserbaidschan) erfolgreich vor den Ohren der ganzen Welt begleitet habe. In diesem Jahr habe man neben inländischen Terminen sogar Veranstaltungen in Japan oder Rumänien mit Bravour gemeistert. Daher sei es eine sehr gute Sache, wenn die Blaskapellen auf diese Weise zusammenkämen, um in ihren Netzwerken Erfahrungen auszutauschen. Das sei ein wichtiges Segment der jährlichen Ehrungsveranstaltungen, wozu auch Interessenten an der Blasmusik gerne willkommen seien.