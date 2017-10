Nagold Majestätische Greifvögel sorgen für "Gänsehaut pur"

Spannende Greifvogel-Shows, Jagdhornbläser und Hundevorführungen geben beeindruckende Einblicke in eine jahrtausendealte Tradition.

Die Falknerei ist mit ihrer rund 3 000 Jahre alten Geschichte seit vergangenem Jahr auch in Deutschland von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt. Im 3. Jahrhundert brachten die Mongolen die Falknerei nach Europa. Heute dient sie vor allem dem Greifvogelschutz, der Greifvogelzucht und der Erhaltung dieser Tradition.

An diesem Wochenende wird diese Geschichte wieder lebendig, wenn vor der stimmigen Kulisse der Burgruine Hohennagold bis zu acht Greifvögel und Eulen in drei Shows ihre Flugkünste zeigen. Besonderer Höhepunkt: Jeweils ein Zuschauer darf eines der edlen Tiere auf die Faust fliegen lassen. Wer sich traut, kann also Teil dieses besonderen Naturerlebnisses werden.