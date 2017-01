Nagold Märchen aus dem Orient

Die weitere musikalische Umrahmung des Abends findet durch Dana Abdolla statt. Er ist Musiker aus dem Irak und lebt mit seiner Familie derzeit in Nagold in der Gemeinschaftsunterkunft Haus Waldeck.

Der Abend findet im Evangelischen Gemeindehaus in Iselshausen in der Hauptstraße 16/1 statt. Beginn ist um 19 Uhr, das Ende ist auf 21.30 Uhr angesetzt. Für die Teilnahme an dem Abend, die kostenlos ist, braucht man sich nicht anzumelden. Der Abend wird in deutscher Sprache, teilweise aber auch in Persisch gehalten, um auch auf diese Weise die Kultur des Orients vorzustellen.

Ali Schirasi wurde aufgrund seiner politischen Aktivitäten mehrfach inhaftiert, bevor er 1987 mit seiner Frau aus dem Iran nach Deutschland fliehen konnte. Er ist freier Schriftsteller und wurde im April 2002 mit dem Ingeborg-Drewitz-Literatur-Preis ausgezeichnet.