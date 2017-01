Nagold Luthers "Solas" sind der rote Faden

Auch Jugendliche bereiten Abend vor

Passend zum 500-jährigen Gedenken an die Reformation begleiten dieses Jahr die vier "Solas" von Martin Luther als thematischer roter Faden die Gebetswoche: "Christus allein – die Bibel allein – die Gnade allein – der Glaube allein", um zur Mitte des Lebens zu finden.

Das Nagolder Organisationsteam lädt zu folgenden Veranstaltungen ein: Am Sonntag, 8. Januar, finden in verschiedenen Nagolder Kirchen Auftaktgottesdienste statt. Am Montag, 9. Januar, und Dienstag, 10. Januar, jeweils von 19 bis 19.40 Uhr, gibt es kürzere Gebetsabende mit biblischem Impuls und Gebet. Am Mittwoch, 11. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr wird ein Gebetstreffen mit einem gemeinsamen Imbiss angeboten. Für Donnerstag, 12. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr haben engagierte Jugendliche einen Abend für Jugendliche und Erwachsene vorbereitet. Nach dem Schwerpunkt mit Bibel, Liedern und Gebet sind die Generationen für weitere Augenblicke des Begegnens eingeladen. Die Woche schließt mit einem Gottesdienst am Freitag, 15. Januar, von 19 bis 20 Uhr, anschließend soll viel Zeit zur Begegnung sein.

Die Veranstaltungen am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag finden statt in der Friedenskirche (EMK), Freudenstädter Straße 50. Der Abend am Donnerstag wird bei der Christusgemeinde, Talstraße 23, sein.