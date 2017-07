Nagold Lob für die Begegnungen auf Augenhöhe

Nagold. Vor zahlreichen Eltern, Freunden und Lehrern konnten die diesjährigen Abiturienten der Rolf-Benz-Schule mit Stolz ihr Reifezeugnis in Empfang nehmen: das schulische Highlight 2017 für alle Beteiligten an der Rolf-Benz-schule, so Schulleiter Reinhard Maier.

"Drei Gramm Papier und fett im Zentrum zwei Ziffern mit einem Komma dazwischen", so beschrieb Reinhard Maier das Abiturzeugnisblatt, um im nächsten Atemzug nicht ohne Augenzwinkern festzustellen, dass diese Worte der allgemeinen Hochschulreife natürlich nicht gerecht würden.

Im eigentlichen Sinne handele es sich, so Reinhard Maier, um einen hoch individuellen und komplexen Prozess, der sich in diesem Jahr 87-mal ganz unterschiedlich ereignet habe; er sei stolz, persönlich an diesen Persönlichkeitsentfaltungen mitgewirkt zu haben.