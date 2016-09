Nagold Lob für Arbeit mit Flüchtlingen

Formal ging es laut Tagesordnung um einen Situationsbericht des Landratsamtes zur Unterbringung der Flüchtlinge im Kreis. Und der ist von einem massiven Rückgang der Zuweisungszahlen neuer Flüchtlinge geprägt. Faktisch seien seit Mai keine neuen Flüchtlinge in den Kreis Calw mehr gekommen, obwohl auch aktuell monatlich rund 3000 Flüchtlinge vom Land Baden-Württemberg aufgenommen würden. Diese würden aber derzeit in jenen Landkreisen untergebracht, die in der Vergangenheit ihre "Soll-Zahlen" zur Flüchtlingsaufnahme noch nicht im vollen Maße erfüllt hätten.

Würde sich der Flüchtlingsstrom dauerhaft auf dem aktuellem Niveau einpendeln, müsste der Landkreis Calw künftig, wenn auch die anderen Kreise ihre Bringschuld erfüllt hätten, mit einer Zuweisung im Mittel von 40 bis 50 neuen Flüchtlingen im Monat rechnen – also deutlich weniger als ursprünglich fürs laufende Jahr kalkuliert. Was den Kreis wiederum in die Lage versetzen würde, aktiv über die Reduzierung von Unterbringungsplätzen in den Gemeinschaftsunterkünften nachzudenken. So sei der Mietvertrag für das Haus Windhof in Bad Wildbad mit zuletzt 130 Plätzen, die bisher älteste Flüchtlingsunterkunft im Kreis Calw, bereits Ende August gekündigt worden. Zeitgleich wurde auch die Gemeinschaftsunterkunft Gartenweg in Calw (40 Plätze) geschlossen, beziehungsweise in eine Jugendhilfeeinrichtung für unbegleitete minderjährige Ausländer umgewandelt.

Außerdem habe sich die Zahl der vorgehaltenen Plätze für Flüchtlinge im Kreis Calw auch "grundsätzlich" um rund 500 reduziert, da aufgrund der "entspannteren" Lage bei der Unterbringung man nun die Quadratmeterzahl pro Flüchtling auf das neu geforderte Soll erhöhen konnte.