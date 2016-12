Nagold Lieder und Arien

Nagold-Schietingen. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am zweiten Advent, 4. Dezember, um 18 Uhr zu "Advent im Kerzenschein" in die Schietinger Kirche ein. Die Besucher sollen aus der Hetze des Alltags zu einer ruhigen Stunde mitgenommen werden. Die Sopranistin Claudia Wehrstein trägt adventliche Arien und Lieder vor. Friedrich Alexander Egri begleitet sie an der Orgel. Zwischen den Musikstücken werden besinnliche Liedtexte, Gedichte und Erzählungen vorgetragen.