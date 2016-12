Nagold Lembergschule wird zur Großbaustelle

Diesmal ging es um einen "Sachstandsbericht" zu diesem Großprojekt, mit dem sich die TA-Mitglieder über die aktuellen Ergebnisse der sogenannten "Vorplanung" informieren wollten. Worüber es noch keine "wirklich verlässlichen Prognosen" zum jetzigen Zeitpunkt gebe, was aber natürlich die Räte am meisten interessierte: was die Baumaßnahme später insgesamt einmal kosten wird. Da gebe es noch "einige Unschärfen", so Yvonne Graff vom beauftragten Stuttgarter Planungsbüro Drees & Sommer. Aber bis zum endgültigen Baubeschluss im März werde man dem Gremium belastbare Zahlen vorlegen können.

Was man bereits jetzt weiß: Die Bausubstanz der aus den 1960er-Jahren stammenden Lembergschule sei grundsätzlich in einem sehr gutem Zustand, das damals umgesetzte Raumkonzept großzügig und so heute wohl nicht mehr realisierbar – was Möglichkeiten schaffe, ohne wirkliche Anbauten allein durch eine Neuordnung die künftig notwendigen Funktionen des Gebäudes zum Beispiel als Ganztagsschule unterzubringen. Herausforderungen stellten allerdings die notwendigen Anpassungen an den heute geforderten Brandschutz und vor allem im Bereich der energetischen Sanierung als auch die Erneuerung der Elektro- und Sanitär-Installationen dar. Ein weiteres Feld, wo die Lembergschule baulichen Nachholbedarf habe: die Barrierefreiheit gerade mit Blick auf künftige Anforderungen im Bereich der Inklusion.

Optimale Isolation und Brandmeldesystem