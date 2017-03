Nagold Lembergschule: Keine Einsparungen bei Sanierung

Einen neuen Raum bekommt die Schule aber doch: Die bisherige Überdachung zum Pausenhof hin, wollen die Planer in einen multifunktionalen größeren Pausenraum verwandeln – mit angrenzender Teeküche für kleinere Bewirtungen. Sowohl für Schul-Veranstaltungen als auch für die Ganztagesbetreuung oder als Aufenthaltsraum soll der neue Saal mit seinen knapp 100 Quadratmetern genutzt werden.

Überdachter Pausenhof wird zum Multifunktionsraum

Im Technischen Ausschuss bekamen die Ratsmitglieder die gesamte Raum- und Sanierungsplanung vorgestellt, Kosten inklusive. Auf 6,3 Millionen Euro war das Budget ursprünglich im Sommer vergangenen Jahres festgesetzt worden. Nach aktuellem Stand steigen die Kosten nun auf knapp 7,5 Millionen Euro. Angesichts dieser drohenden Steigerungen zeigten die Projektsteuerer dem Gremium Einsparpotenziale in Höhe von knapp 900 000 Euro auf. Doch selbst die Verwaltung – sonst bei Kostensteigerungen stets gerne zu Kürzungen bereit – signalisierte grünes Licht.

Nagolds OB verdeutlichte, dass alle potenziellen Streich-Maßnahmen entweder für den Betrieb der Schule wichtig sind, oder sich mittelfristig rechnen, zum Beispiel bei der Energieeinsparung oder der längeren Lebensdauer der Materialien. Wolfgang Schäfer (CDU), der die Streichung des knapp 180.000 Euro teuren Pausenraums favorisierte, fand im Gremium keinen einzigen Mitstreiter.

Und so lautete die letztlich einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat, dass er den Baubeschluss in seiner nächsten Sitzung mit dem kompletten geplanten Umfang fassen soll.

Ins Wanken könnte allerdings noch der Zeitplan geraten. Dieser sieht den Baubeginn in den Sommerferien vor. Insgesamt wird in drei Abschnitten gebaut. Schließlich bleibt nebenher der Schulbetrieb erhalten. Nach den Sommerferien 2019 könnte die Maßnahme dann komplett abgeschlossen sein, wobei die Projektsteuerer betonten, dass man versuche, die lärmintensiven Maßnahmen zur Ferienzeit zu erledigen.

Gerade wegen der hohen Kosten deutete Nagolds OB allerdings an, dass man womöglich den Baubeginn hinausschieben muss. Der Grund: Auf Bundesebene zeichnen sich neue Zuschussmöglichkeiten ab. Um in den Genuss dieser – noch nicht beschlossenen – Mittel zu kommen, kündigte Großmann mögliche Verzögerungen an. "Da kann es schnell um ein paar hundertausend Euro gehen", warb Nagolds OB um Verständnis, dass sich der Bau womöglich nochmals um ein paar Monate – "maximal um ein Jahr" – verzögern könnte. Großmann weiter: "Wenn wir sehen, dass wir da Chancen hätten, müssten wir eventuell die Reißleine ziehen."

Sanierung des Musiksaals könnte noch heiß diskutiert werden

Absehbar ist schon heute, dass die Kostendebatte noch nicht zu Ende ist. Denn zwei Bereiche sind bisher noch gar nicht in den Planungen und somit in den 7,5 Millionen Euro drin. Die Planung der kompletten Pausenhofanlage fehlt noch. Zum anderen steht auch die Sanierung des Musiksaals der Lembergschule an. Ob dieser wirklich auch noch in Zukunft gebraucht wird, könnte zumindest heiß debattiert werden.

FDP-Stadtrat Jürgen Gutekunst jedenfalls sah in der Aufgabe des Musiksaals durchaus Sparpotenzial. OB Großmann dagegen verwies auf zahlreiche Nutzer des Musiksaals, und dies seien eben nicht nur die Schulen. Spätestens zur Grundsatzdebatte soll den Räten dann auch ein Belegungsplan des Musiksaals vorliegen.