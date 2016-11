Nagold Langfristige Kooperation besiegelt

Die Zulassung von LDT-Absolventen in einen weiterführenden Masterstudiengang an der AMD bedeutet für LDT- Absolventen auch, dass sie Zeit und Geld sparen, wenn sie nach der LDT einen Masterabschluss anstreben.

Damit deckt die LDT die Nachfrage ihrer Absolventen nach der Durchlässigkeit zu weiterführenden, akademischen Abschlüssen ab.

Internationale Aufbaustudiengänge

Durch die Einbettung der LDT Nagold in ein weltweites Exzellenz-Netzwerk von Hochschulen aus dem Fashionbereich, zu dem auch die AMD Akademie Mode & Design seit kurzem gehört, werden den LDT-Absolventen außerdem internationale Aufbaustudiengänge weltweit ermöglicht. Hierzu zählt auch die vom italienischen Industrieverband geförderte Hochschule "Polimoda" in Florenz, an der LDT-Absolventen ebenfalls einen Masterstudiengang" erlangen können.

"Die neue Kooperation zwischen der LDT Nagold und der Akademie Mode & Design (AMD) ist ein Glücksgriff für die akademische Ausbildung in der Modebranche", kommentiert Nagolds Oberbürgermeister Großmann die Vereinbarung. "Diese Kooperation beweist einmal mehr die hohe Ausbildungskompetenz der LDT und deren Wichtigkeit für die Stadt Nagold."