Nagold Lange Einkaufsnacht bei Kerzenschein

In allen Werbering-Fachgeschäften sind die Mitarbeiter entsprechend der weißen Nächte auch ganz in weiß gekleidet. Eine einheitliche Dekoration aus mit Wasser gefüllten Glasvasen mit Schwimmkerzen und Blumen in und vor den Geschäften soll für eine stimmungs- und stilvolle Atmosphäre sorgen. An sieben zentralen Punkten in der Stadt werden große Feuerschalen aufgestellt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen "Guest of Nature" und Michele Tancredi. Guest of Nature sind in der Innenstadt an verschiedenen Orten unterwegs und bieten "schnörkellose Covermusik aus den 70er- und 80er-Jahren. Michele Tancredi spielt Hits aus dem Soul-, Latin- und Pop-Bereich, begleitet von Gitarre, Akkordeon und Saxophon. Bei der Waldachpassage präsentiert sich die Villa der Musik auf der Aktionsfläche.

Zu jeder vollen Stunde ab 19 Uhr gibt es auf dem roten Teppich am Vorstadtplatz Tanzvorführungen. Den Beginn machen die "Firehearts", danach folgen die Tanzfabrik Nagold, Quiet Storm Street Dance Unity und Jumping Fitness. Auch das große Finale um 23.40 Uhr mit einer illuminierten Riesenseifenblasenshow findet auf dem Vorstadtplatz statt. Außerdem gibt es noch ein Kinderkarussell beim Alten Turm sowie einen Segway- und Kettcar-Parcours in der Burgstraße.

Die Siegerehrung des Mittsommerlaufes wird ebenfalls auf dem Vorstadtplatz stattfinden. Dabei wird Stefanie Bihler aus Wildberg, die Gewinnerin des Wettbewerbs "Mittsommerlächeln" die Preise überreichen.

Insgesamt 18 Caterer bieten in der gesamten Innenstadt eine große Auswahl an Speisen und Getränken. "Jeder Imbissbetreiber bietet dabei ein spezielles Angebot zum Nagolder Mittsommer an", sagt City-Managerin Anna Bierig. Das sind vor allem frische Früchte, sommerliche und leichte Speisen mit Frischkäse oder Lachs. Auch Cocktails und Smoothies sollen für die passende sommerliche Stimmung sorgen.

Da das Parkhaus Weihergässle wegen Bauarbeiten geschlossen ist, gibt es von Herrenberg kommend ein Parkleitsystem in Richtung der Parkplätze Stadtpark, Badepark und Berufsschulzentrum. Der Stadtpark wird die ganze Nacht beleuchtet sein, so dass die Besucher auch wieder sicher zu ihren Autos kommen.