Nagold Landarzt für den Leib und die Seele

Als er 1975 promovierte, hatte er nie geglaubt, dass er wieder zurück nach Nagold kehren würde. Und doch kam es so, als ein Freund der Eltern, der Nagolder Allgemeinarzt Wolfgang Lehmann, krank geworden war. Fredy Kahn übernahm, selbst mittlerweile verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter, die Praxis in der Turmstraße. Acht Jahre später zog er ein paar Meter weiter ins eigene Haus in der Waldachstraße.

In den nachfolgenden 37 Jahren bis heute summierte sich die Zahl seiner Patientenkontakte auf eine halbe Million. Im Rückblick waren es viele schöne, traurige, aber auch witzige Erinnerungen. Er hat ein ganzes Buch davon. Kleine, verblichene Polaroidbilder, die er bei besonderen Momenten von seinen Schützlingen machte. Von Frauen in Oberschwandorf, die auf dem Bänkle saßen und geduldig auf den Doktor warteten, der jeden Freitagnachmittag in Haiterbach über die Dörfer zog. Oder von kernigen Originalen, die er bei deren Arbeit am Schleifstein therapierte.

Die besondere menschliche Verbundenheit, die dereinst auch eine 100-Jährige an ihrem runden Geburtstag wie selbstverständlich in die Sprechstunde führte, zeigt sich in den letzten Tagen, bevor die Praxis ganz schließt: Den Patienten stehen bei ihrem letzten Besuch oft Tränen in den Augen – und Fredy Kahn auch.

"Im rechten Moment aufzuhören – das ist auch wichtig"

Aber er erinnert sich schmunzelnd noch an manche Begebenheit. Wie an den alten Mann, dessen Lebensgeister urplötzlich wieder erwachten, obgleich das Licht des Lebens nahezu erloschen war. Seit Tagen hatte er nichts mehr zu sich genommen. Fredy Kahn hatte nicht viel Hoffnung. Doch eines Nachts schreckte die im Nebenzimmer des Patienten wachende Tochter Hermine auf. Ihr Vater saß unvermittelt im Bett und rief: "Hermine, ruf den Doktor Kahn, er muass mir a Spritz’ geba, damit ich sterba ka." Die Tochter beruhigte den Vater, der Doktor dürfe und wolle so etwas bestimmt nicht machen. "Hermine", sagte der Vater daraufhin bestimmt, "Hermine, noa müassa mir dr Arzt wechsla". Dem Schwaben geht es halt im Leben wie im Sterben manchmal nicht schnell genug. Der Mann lebte übrigens noch einige Monate.

In den letzten Dienstjahren ließ es Kahn, der viele Jahre auch Heimarzt im Gertrud-Teufel-Altenheim gewesen war und dort jeden Dienstag 70 Patienten betreute, etwas ruhiger angehen. In den vergangenen anderthalb Jahren reduzierte er sein wöchentliches Arbeitspensum um zwei Tage, wissend: "Wenn man aus dem vollen Lauf aufhört, hat man ein Problem"

Ohne Erfolg aber blieben seine Bemühungen, einen Nachfolger für seine Praxis zu finden. Und er ist in der Kernstadt nicht der einzige, der vor der Pension steht. Die Hälfte der Kollegen sind auch schon über 60. Und auch wenn bei ihm in den letzten Tagen Wehmut über den bevorstehenden Abschied aufkommt, weiß er um dessen Notwendigkeit: "Im rechten Moment aufzuhören – das ist auch wichtig."

50 Patienten behandelte der Nagolder Allgemeinmediziner Fredy Kahn jeden Tag. Bei zehn Allgemeinärzten in der Kernstadt summiert sich die Zahl der Patienten auf 500 täglich. Menschen, die in die Stadt kommen und nicht nur zum Arzt gehen, sondern auch einkaufen oder einen Kaffee trinken. "Ärzte haben Anziehungskraft", sagt Kahn. Auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann weiß um diesen Wirtschaftsfaktor: "Wir geben im Rahmen der Wirtschaftsförderung Hilfestellung." So würden auch in Nagold Suchanfragen von interessierten Medizinern nach geeigneten Räumen laufen: "Die wollen aber ihre Freiheit. Wo und in welcher Praxis sie sich niederlassen, das ist dann deren Entscheidung", sagt der OB.

Aus städtischer Sicht gebe es in Nagold vor allem Defizite bei Kinder- und Hautärzten. Großmann: "Mehr Angebote würden da gut tun." Eine besonders positive Rolle bei Praxisnachfolgen spiele das medizinische Versorgungszentrum des Klinikverbundes Südwest. Vom Klinikverbund angestellte Ärzte übernehmen zum Beispiel Praxen pensionierter Ärzte und lassen sich dann räumlich im Versorgungszentrum nieder.

Auch der Landkreis versucht dem drohenden Ärztemangel mit einem Stipendiatenprogramm zu begegnen. Junge Mediziner erhalten während ihres Studiums einen Obolus von Seiten des Kreises und verpflichten sich im Gegenzug, nach abgeschlossenem Studium sich im Landkreis niederzulassen.

Zur Nachwuchswerbung von Fachkräften im medizinischen Bereich schlagen Fachleute in der Prognos-Studie zur Zukunftsfähigkeit des Landkreises die Etablierung einer Anlaufstelle "Schwarzwald-Docs" vor.