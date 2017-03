Nagold L 353: Raser geraten ins Visier

Der Wunsch, eine solche Anlage zu installieren, sei von der Stadt Haiterbach herangetragen worden: "Das richten wir gerne wieder ein", sagte Nagolds OB im Verwaltungsausschuss. Nicht weit vom neuen Messgerät entfernt stand die alte Blitzeranlage, die mittlerweile ausgedient hat.

Mit Lasersystem gute Erfahrungen gemacht

Bei der neuen Anlage wird auf modernste Lasertechnik gesetzt: Dabei testet der Messstrahl den Fahrbereich in einer Entfernung zwischen zehn und 75 Meter ab. Trifft die Laserfäche auf ein Objekt, werden die Lichtimpulse reflektiert. Dies ermögliche eine genaue und vor allem gerichtsfeste Geschwindigkeitsmessung.

Mit diesem Lasersystem hat die Stadt Nagold bereits in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht: seit 2011 auf der B28 in Ebhausen, seit 2014 in der Hohenberger Straße in Nagold, seit 2015 in der Schwandorfer Straße in Iselshausen und seit vergangenem Jahr in der Iselshauser Straße in Nagold.

Keine aufwändigen Einbauarbeiten nötig

Ein weiterer Vorteil dieser Technik: Weil die Anlage auf Basis einer Laserpulsmessung und somit berührungslos arbeitet, sind keine aufwändigen Einbauarbeiten mehr notwendig. Die Tiefbauarbeiten halten sich mit 5000 Euro in Grenzen, die Messsäule selbst kostet hingegen 77000 Euro. Die Bußgelder kassiert die Stadt Nagold. "Die Kosten", sagt Ordnungsamtsleiter Gräschus, "werden ja auch von uns voll getragen."