Nagold Kyudo Bogenschießen: Der Selbstversuch

Während die anderen beiden in Kyudo-Kleidung, Bettina Just und Rolf Gückel, ihren Bogen nehmen und zu den aufgebauten Hindernissen gehen, stellt sich Peter mit den drei Anfängern vor eine Wand auf der anderen Seite der Halle. Sie haben keinen Bogen, sondern ein Stück Holz mit einem dicken Gummiband daran in der Hand, das wird Zwille genannt. Mit dieser üben sie die Abläufe, die man nachher für das "richtige" Bogenschießen braucht.

Die Abfolge ist immer die gleiche: Verbeugung, nach vorne zur Linie gehen, eine Wende nach rechts, die Beine hüftbreit auseinander, Blick nach vorne und wieder zurück, den Bogen in der linken Hand nach oben und gleichzeitig mit der rechten Hand die Sehne nach hinten ziehen und dann langsam nach unten gehen. "Die Sehne muss bis zum Brustbein gespannt sein", weist Peter die neuen Bogenschützen an. Dann kann der Pfeil geschossen werden. In dem Moment, in dem die Anfänger das Gummiband loslassen, strecken sie auch den rechten Arm komplett nach außen aus. Nicole Pauschert reibt sich danach die Wange, sie hat beim Loslassen das Gummiband ins Gesicht bekommen. Ich trete einen Schritt zurück und bekomme immer mehr Respekt vor dem Bogenschießen.

Doch dann bin auch schon ich an der Reihe. "Das passiert schon mal. Aber wichtig ist dann, sofort weiterzumachen", versucht Peter mich aufzumuntern. Ich bekomme eine Zwille und mache mit Hilfe von Peter den Ablauf nach. Gar nicht so einfach, das Gummiband so weit zu ziehen.

"Arm ganz austrecken und weiterziehen", meint da auch schon Peter. Schließlich gibt er mir die Anweisung loszulassen. Ich bekomme zwar das Gummiband nicht ins Gesicht, aber kritisieren kann der Kyudo-Trainer mich trotzdem: "Du hast deinen rechten Arm nach dem Loslassen nicht ausgestreckt." Also versuche ich es wieder und wieder und mit jedem Mal wird es ein bisschen besser.

In der Eisberghalle ist es sehr ruhig. Fast schon bedächtig geht jeder für sich seinen Schritten nach. Nur wenn ein Pfeil geschossen oder das Gummiband losgelassen wird, hört man etwas. Es ist kein schneller Sport, viel mehr wird jeder Schritt ausführlich und korrekt ausgeführt.

"Beim Kyudo kommt es nicht nur darauf an, das Ziel zu treffen, sondern auch auf die Qualität des Schusses", erklärt Peter Knipper. "Kyudo bedeutet auf deutsch ›Der Weg des Bogens‹, das heißt, das auch der Weg bis zum Schuss schon sehr wichtig ist." Deshalb sei es auch so wichtig, erst einmal mit der Zwille und dann mit dem Bogen ohne Pfeil die Abfolge zu lernen, denn die richtige Technik spiele beim Kyudo eine tragende Rolle. "Das ist Arbeit für Kopf und Körper."

Leichter gesagt als getan

Doch zum Abschluss der Stunde dürfen die drei Anfänger mit dem Bogen üben – und auch ich als Superanfänger soll es mal probieren, die Abfolge mit einem Bogen nachzumachen, allerdings noch ohne Pfeil. Ich bekomme einen der leichtesten Bögen. Acht Kilogramm muss man bei diesem ziehen, um die Sehne zu spannen. Aber ich merke selbst hier schon: Die Sehne zu spannen und den Bogen nebenher noch gerade zu halten, das ist leichter gesagt als getan. Und jetzt noch ein Ziel treffen? Das werde ich heute wohl eher noch nicht. Aber mit meiner ersten Erfahrung im Bogenschießen bin ich dennoch zufrieden.

Es wird Zeit für einen Selbstversuch. Ob ganz alltäglich oder doch außergewöhnlich, ob schweißtreibend-sportlich oder musisch-entspannt – unsere Reporter geben in der neuen Serie "Mittendrin" alles. Sie schwitzen mit beim Tanzen, musizieren im Blockflötenspielkreis oder versuchen sich im Kampfsport.

Die Gruppe des VfL Nagold trainiert sonntags ab 9.30 Uhr in der Eisberghalle. Interessierte sind zum Zuschauen willkommen. Neulinge können einen Anfängerkurs absolvieren. Weitere Informationen gibt es bei Peter Knipper: info@kyudo-nagold.de.