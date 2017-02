Nagold Kurz-Konzept der Nagolder Wintersportler kommt gut an

Jeweils an drei Kursstunden veranstalteten die Nagolder Wintersportler mit insgesamt 15 Ski- und Snowboardlehrern am vergangenen Wochenende einen Kurs bei besten Wintersportbedingungen. Mit abwechslungsreichen Übungen lehrten die frisch geschulten Trainer Kursteilnehmer aller Altersklassen von vier bis 49 Jahren. Die Verantwortlichen legten dabei großen Wert auf kleine homogene Gruppen, um einen optimalen Lernerfolg zu erzielen. Dem gut aufeinander abgestimmten Lehrteam gelang es bestens, auch während des Kurses die Schüler je nach Leistungsstand der für sie passenden Gruppe zuzuordnen. Die Lernerfolge wurde zum Abschluss des Kurses im Ski- Snowboardführerschein dokumentiert, so dass die nachfolgenden Kurse darauf aufbauen können.

"Rundum ein perfekter Kurs", war die einstimmige Meinung aller Kursteilnehmer und Ski- und Snowboardlehrer. Bei entsprechenden Schneeverhältnissen bieten die VfL-Wintersportler auch kurzfristig einen zusätzlichen Kurz-Kurs im Nordschwarzwald an. Für den Übernachtungskurs am Herzogenhorn/Feldberg sind noch wenige Restplätze ab Kursstufe S3 / B2 am Wochenende am 11. und 12. Februar frei.