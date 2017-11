Nagold Kunterbunter Nachmittag ist ganz fair

Nagold. Jüngst hatte der Kindergarten im Zuge der Zertifizierung als faire Kita bereits erste Arbeit geleistet. Gemeinsam mit den älteren Kindern wurde in einer Projektarbeit "Die Reise eines T-Shirts" erarbeitet. Die Kinder erlangten dabei Einblick in die verschiedenen Stationen der Kleidungsherstellung.

Mit Hilfe von Büchern, Bildern und konkretem Anschauungsmaterial machten sich die Erzieher mit den Kindern auf den Weg, die Reise eines T-Shirts nachzuvollziehen.

Die Reise begann mit der Ernte der Baumwolle in Indien, führte von dort in die Türkei, wo diese zu Garn gesponnen wurde, um dann weiter nach Taiwan zu gelangen um in einer Weberei zu Stoff verarbeitet zu werden. Dann ging es nach China beziehungsweise Frankreich in die Färberei. Von dort aus gelangte der gefärbte Stoff nach Bangladesch um in einer Schneiderei zu einem T-Shirt genäht zu werden. Die Kinder waren nah dran an der Thematik und hatten viele Fragen. Auch kritische Gesichtspunkte wie Kinderarbeit und Konsumverhalten der heutigen Gesellschaft wurden analysiert und durchaus kritisch hinterfragt.