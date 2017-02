Nagold Kunst zum Hören und Sehen

Dominik möchte in seinen Bildern gesellschaftliche Mechanismen darstellen. Besucher können im Youz zum Beispiel sein Werk "Sacfrifice Surrender Insufficient" bestaunen. Es soll vermitteln: "Kein Mensch ist wirklich ungenügend."

Joris ergänzt den Abend um den musikalischen Teil in den Stilrichtungen Akustik-Folk und Indie. Mit seiner Gitarre möchte er die großen Gefühle vermitteln – "gebrochene Herzen", die große Liebe und Kummer.

Die Menschen, so beklagen die Schüler, möchten Kunst entweder hören, lesen oder sehen. "Für viele ist Kunst getrennt", sagt Joris. Doch "man muss das große Ganze sehen", betont er. Deshalb heiße die Veranstaltung "Film", weil erst das Zusammenspiel von Ton, Bild und Sprache gemeinsam einen Film ausmachen.

Abiturfeier wird mit Einnahmen unterstützt

Wie das aussieht, zeigen die drei Künstler am Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr im Youz in Nagold, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse sieben Euro, im Vorverkauf fünf Euro. Wer eine günstige Vorverkaufskarte haben möchte, wendet sich per E-Mail an joris98@gmx.de.

Mit den Einnahmen werden Dimitri, Dominik und Joris die Abiturfeierlichkeiten ihrer Abschlussklasse finanziell unterstützen.