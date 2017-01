Nagold Kunst gegen Raser

Nagold (rob). Als ob die Fahrerin des weißen Kleinwagens just in dem Moment demonstrieren wollte, was dem Bürgerverein unter den Nägeln brennt: Mit geschätzt Tempo 50 bretterte sie an den spielenden Kindern vor dem Bürgerhaus auf dem Oberen Steinberg vorbei, obgleich eigentlich Tempo 30 vorgeschrieben wäre. Nach Schätzungen von Thomas Baitinger, Vorsitzender des Bürgervereins, halten sich allerhöchstens 20 Prozent an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Weil auch Radarkontrollen der Stadt "keine nachhaltigen erzieherischen Wirkungen" gezeitigt hätten, ergriff der Verein nun die Eigeninitiative.