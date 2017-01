Nagold Kundennähe und Qualität sind die Überlebensfaktoren

Nagold. Immer am Dreikönigstag kommen die Senioren des Gewerbevereins Nagold zusammen, um über die Entwicklung des Handels in der Stadt Nagold zu diskutieren. Helmut Raaf hielt dabei einen Vortrag über das Thema "Was macht eine Stadt so erfolgreich?" Eingeladen hatte die Erwin-Sannwald-Stiftung.