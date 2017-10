Nagold Kritische Masse radelt in Nagold

Nagold. Fast 40 Fahrradfahrer trafen sich am Samstagmittag, um eine Stunde lang durch Nagold zu radeln. Alt und Jung hatten sichtlich Spaß dabei, endlich einmal ihren Platz auf der Straße einnehmen zu können, ohne durch Autofahrer daran gehindert zu werden. Die wichtigste "Spielregel" der "critical mass" genannten Aktion ist im Block zu fahren – also die Gruppe nicht abreißen zu lassen. "Denn verkehrsrechtlich gesehen gilt die Gruppe als ein ›Fahrzeug‹, das im Block Kreuzungen quert, Ampeln durchfährt und in den Kreisverkehr einfährt", so der Veranstalter. Jeder sei dabei selbst für sich und seine Sicherheit verantwortlich. Die Verkehrsregeln seien selbstverständlich einzuhalten.