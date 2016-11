Nagold Kreisbau verdoppelt ihren Bilanzgewinn

Nagold-Emmingen. Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisbaugenossenschaft Calw vor mehr als 200 Mitgliedern in der Emminger Fritz-Ziegler-Halle zeigte sich der geschäftsführende Vorstand Bruno Klein stolz darauf, dass neben den durchgeführten Generalsanierungen der diesjährige Bilanzgewinn in Höhe von 234 000 Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden konnte: "Mit diesem Ergebnis können wir äußerst zufrieden sein." Und die Mitglieder nicht minder: Sie partizipieren mit einer vierprozentigen Gewinnausschüttung an dem Erfolg.