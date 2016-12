Nagold Kreis Freudenstadt trägt Hospiz-Idee mit

"Ich dachte, das sei alles geklärt"

Was macht der Förderverein aus Freudenstadt? Über diese Frage herrschte zunächst Unklarheit in den Reihen von Verwaltung und Kreisräten. Der Hospizverein Freudenstadt hat beschlossen, ab dem 1. Januar 2017 umzufirmieren. Offensichtlich hat der Verein, der seit rund sieben Jahren existiert, nach Bekanntwerden des Projekts in Nagold seine eigenen Pläne für den Aufbau eines Hospiz-Hauses in Freudenstadt zu den Akten gelegt. Der Name soll auch den neuen Zweck zum Ausdruck bringen: "Förderverein zum Erfüllen Wünsche Sterbender" (FEWS).

Der Verein Stationäres Hospiz Region Nagold will mit dem Freudenstädter Förderverein zusammenarbeiten, wie die beiden Vertreterinnen in der Sitzung des Ausschusses mitteilten. Allerdings sei die Kommunikation "sehr schwierig". Es seien von Nagolder Seite aus zwar mehrere Versuche unternommen worden, Kontakt aufzunehmen, aber es habe keinerlei Reaktion gegeben. "Das überrascht mich", so Landrat Klaus Michael Rückert, "ich dachte, das sei alles geklärt."