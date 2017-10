Nagold Kreditgeschäft treibt das Wachstum

Die moderne Form des Bankraubs fordert ihren Tribut

Für die Voba HNR ist der Immobilien-Bereich daher im Bezug auf die Gesamtgeschäftsstrategie einer der zentralen Wachstumsmärkte, weshalb man weiter aktiv auch in den Ausbau des eigenen Immobilienbestandes investieren werde. Besonderes Interesse habe die Bank dabei, so Axel Lekies, stellvertretender Vorstandssprecher der Voba HNR, "an Altbausubstanzen und Brachflächen, die entwickelt werden müssen und somit eine professionelle Projektentwicklung erfordern." Ziel sei es, auf solchen Flächen vor allem neue Wohnbebauung zu erstellen. Bereits jetzt verwalte die zweite Voba HNR-Tochtergesellschaft Gäu Neckar Hausverwaltung rund 3000 Wohneinheiten, wobei im laufenden Jahr bereits die Objekte von zwei Hausverwaltungen neu in den Bestand übernommen werden konnten. Ziel sei es mittelfristig, den Bestand auf bis zu 5000 Einheiten weiter konsequent auszubauen.

Bereits jetzt sei aufgrund dieser positiven Geschäftsentwicklungen sichtbar, dass die Bank ihr Betriebsergebnis im laufenden Jahr "sowohl für eine angemessene Stärkung der Reserven" als auch für "die planmäßige Ausschüttung der Dividende" an die derzeit mehr als 55 300 Mitglieder werde nutzen können. So habe die Bilanzsumme zum Stand 31. August bereits bei rund 2,2 Milliarden Euro gelegen, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 2,8 Prozent entspräche.

Allerdings kündigte Vorstandssprecher Stahl trotz der soliden Geschäftsentwicklung "neue Preise bei einzelnen Entgelten für Girokonten" an. So würden in bestimmten Konto-Modellen der kostenlose Bezug von Bargeld am Geldautomaten oder der Kasse begrenzt beziehungsweise teurer, womit man die steigenden Kosten etwa bei der Bargeldbereitstellung am Geldautomaten zumindest zum Teil an die Kunden weitergebe. Hintergrund sei unter anderem, so Vorstandsmitglied Lekies, "die moderne Form des Bankraubs" – das "immer beliebtere Sprengen von Geldautomaten" im Land, von dem die Voba HNR zwar bisher "Gott sei Dank noch nie direkt betroffen war", das aber die Versicherungsprämien in diesem Bereich für die Bank deutlich verteuere.

Zudem werde es auch bei den Kontomodellen für Firmenkunden sowie dem Preis für die goldene Kreditkarte der Voba HNR ab dem 1. Januar 2018 neue Preise geben.