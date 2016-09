Nagold Konjunkturmotor brummt wie nie

Dieser mit Blick in die Geschichte beispiellose Optimismus gründe sich auf der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung der Mehrheit der Unternehmen in der Region. So würden 54 Prozent von ihnen angeben, dass ihre eigenen Umsätze in den vergangenen zwei, drei Jahren gestiegen seien. Nur neun Prozent berichten von sinkenden Umsätzen. Aber selbst diese Unternehmen erwarten für die kommenden Monate überwiegend wieder anziehende Umsätze. Insgesamt seien es in der Region 89 Prozent der Unternehmen, die aktuell mit einer optimistischen Perspektive in Bezug auf ihre Umsätze in die Zukunft blickten.

Klar, dass bei steigenden Umsätzen die Unternehmen sich zunehmend auch mit Expansions- und Investitionsplänen beschäftigen – weshalb zum Beispiel die aktuelle Null- und Niedrigzinsphase im Euroraum von den Unternehmen auch eher positiv eingeschätzt wird. So würden 42 Prozent der Betriebe (Nagold: 41 Prozent) konkrete Erweiterungen ihrer Kapazitäten in Angriff nehmen wollen, 39 Prozent planen dabei auch eine Vergrößerung ihrer Mitarbeiterzahl (Nagold: 38 Prozent). Vor vier Jahren lagen diese Werte noch deutlich niedriger: damals trugen sich nur 30 Prozent der Unternehmen mit Expansionsplänen, 27 Prozent planten mehr Mitarbeiter.

In den überwiegenden Fällen sind diese Betriebserweiterungen auch mit Investitionen verbunden, bezogen auf alle Firmenkunden seien dies 28 Prozent der Unternehmen. Was dabei auffalle: je größer die Unternehmen, desto größer auch die aktuelle Investitionsfreude. So würden die großen Betriebe der Region (über eine Millionen Euro Umsatz im Jahr) sogar zu 44 Prozent solche Investitionen planen, ein Fünftel aller Betriebe sogar mit Blick auf die niedrigen Zinsen deutlich höhere Investitionen als ursprünglich geplant – wobei zur Freunde der Bank die Mehrzahl der Geschäftskunden (23 Prozent) dafür die Aufnahme von Krediten plane.

Vorstände sehen noch keine konjunkturelle Überhitzung des Marktes

So hoch derzeit "die Drehzahl" der Wirtschaft in der Region sei, sehen die Vorstände der Voba HNR "außer in Einzelfällen" (Zitat Gottschalk) noch keine Anzeichen für eine konjunkturelle Überhitzung des Marktes, etwa im Immobilienbereich. Der Expansionsdrang der Betriebe könne zumindest im eigenen Geschäftsgebiet noch durch ausreichend zur Verfügung stehende Gewerbeflächen etwa im INGPark in Nagold gedeckt werden. Auch im Wohnimmobilienbereich sähe man noch keine Anzeichen einer "Blase". Aktuelle Preissteigerungen stünden in der Vergangenheit lange Zeit stagnierenden Preisen in diesem Bereich gegenüber. "Hier erleben wir immer noch eher eine realistische Korrektur der Verhältnisse" hin zu marktgerechten Preisen.

Problematischer würde sich da schon eher die Situation auf dem Arbeitsmarkt entwickeln. Bereits jetzt gebe es ein "heftiges Abwerbeverhalten von guten Mitarbeitern" unter den Wettbewerbern, das beispielsweise auch die Voba HNR im eigenen Geschäftsumfeld spüre. Mit wachsendem Expansionsdrang der Unternehmen würde sich diese Situation sicher noch weiter verschärfen, was aber für die Arbeitnehmer eher eine positive Nachricht sei: denn ihr Wert würde naturgemäß steigen, was sich in weiter steigenden Löhnen und Gehältern niederschlagen müsste.