Nagold Konflikt an Emminger Kita geht weiter

"In der Kita Emmingen stehen wir jetzt vor einer Ruine", so der Wortlaut in einer gemeinsamen Erklärung der Emminger U3-Kita-Eltern. Nach ihrer derzeitigen Kenntnis hätten vier der insgesamt bisher sieben dortigen Erzieherinnen "innerhalb eines Monats gehen" müssen – oder hätten aus Frust selbst gekündigt –, wobei sie als Eltern erst im Nachhinein seitens der Stadt von den Personalentscheidungen informiert worden seien.

"Wir, die Eltern der 17 Kleinkinder, die die Einrichtung zur Zeit besuchen, sind nicht nur sehr schockiert angesichts der Spontanität des Personalumbruchs, sondern vielmehr wütend, wieder von der Stadt Nagold allein gelassen, überfahren und vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein." Dass Personalentscheidungen allein dem Arbeitgeber zustünden, verstehe sich dabei zwar von selbst. Wenn diese Entscheidungen jedoch weitreichende Auswirkungen auf das Wohl der betreuten Kleinkinder habe, dann hätten die betroffenen Eltern aber wohl zumindest das Recht, "vorab" über das Anstehen solcher massiven Personalumbrüche informiert zu werden – um vor allem die Kinder auf die damit verbundenen Veränderungen in ihrem direkten Lebensumfeld vorbereiten zu können. Denn in keinem anderen Betreuungsbereich stünde die Person und Persönlichkeit einer Erzieherinnen so stark im Mittelpunkt für die Betreuungsarbeit wie in einer Kleinkindgruppe von Ein- bis Dreijährigen.

"Das Wohl der Kinder ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich beeinträchtigt"