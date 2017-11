Nagold-Mindersbach. Diesen Samstag, 25. November, findet in der Pfrondorfer Gemeindehalle die Theateraufführung der Knöpflesbühne statt. In vier Akten geben die Darsteller einen Einblick ins Wohnzimmer der Katzenwadels. Dort ist Hannes Katzenwadel im Ruhestand und hat sich mit seinem jetzigen Leben abgefunden. Seine Frau Anne will ihn zu einer gesunden Lebensweise erziehen. Deshalb versucht er mit Freund Siggi seiner Frau eine Tätigkeit als "Tiersitter" unterzujubeln. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.