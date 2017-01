Nagold Klavierkonzert für guten Zweck

Programm der Abschlussprüfung

Sie eröffnet mit Sonaten von Domenico Scarlatti und Ludwig van Beethoven, spielt dann drei Préludes von Olivier Messiaen und endet fulminant mit "Andante spianto e Grande polonaise brillante" von Fréderic Chopin. Es ist das Programm der Abschlussprüfung ihres Klavierstudiums, welche sie in wenigen Wochen ablegen wird. Dazwischen liest Eva-Magdalena Ammer Texte.

Schon in frühester Kindheit erlernte Cecilia Zhang das Klavierspielen bei ihrem Vater und begann während des 8. Schuljahrs ihr Klavierstudium an der Jugendklasse der Musikhochschule Trossingen bei Nedelkovic Baynov. Nach ihrem hervorragenden Schulabschluss 2012 in Rottenburg begann sie parallel zum Klavier- ihr Medizinstudium in Tübingen und im vergangenen Jahr auch ihre Promotion. Sie war mehrmals Preisträgerin beim Landes- und Bundeswettbewerb Jugend Musiziert und erfolgreich in weiteren Wettbewerben, konzertierte mit den Klavierkonzerten von Chopin und Liszt in Tübingen, sowie mit der Rhapsody in Blue zusammen mit dem Landespolizeiorchester. Sie hat eine umfangreiche Repertoireliste quer durch alle Epochen sowohl solistisch als auch in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen.