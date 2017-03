Nagold Kindergarten erstrahlt jetzt in neuem Glanz

Burkhardt: "Und da machen wir es jetzt passend"

Mit Baujahr 1978 ist der Kindergarten "Breite" der älteste Jettinger Gemeindekindergarten. Seit Kurzem erstrahlt dieser dank neuen Anbaus in neuem Glanz und bietet mehr Platz, was besonders im neuen Gruppenraum ins Auge fällt. In diesem werden zurzeit Kinder im Alter von ein bis zwei Jahren betreut, wie Kindergartenleiterin Damaris Hoffmann berichtete. Außerdem wurden eine kleine Küche, zwei Abstellräume, Personalräume, ein Wickelraum, ein Ruheraum sowie eine Sanitäranlage geschaffen. Dach und Foyer wurden ebenfalls erneuert. "Jetzt passt es überall außer im Maria-Haarer-Kindergarten – und da machen wir es jetzt passend", versprach Bürgermeister Hans Michael Burkhardt. An der Einrichtung ist ebenfalls ein Neubau geplant.

"Ich habe das nicht alleine geschafft", betonte Diplomingenieur Dieter Brösamle, der bei diesem Projekt seinen Sohn Christoph Brösamle mit im Boot hatte. Die Gestaltung mit viel Holz, einem Gründach sowie einer Holzvertäfelung an den Innenwänden sei allein der Verdienst des jungen Architekten. "Wir haben Licht geschaffen, wo es ging", fügte Dieter Brösamle noch mit Blick auf die große Fensterfront des Gruppenraumes hinzu.