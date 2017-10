Nagold Kinderbibeltage in den Herbstferien

Die Nachmittage beginnen um 15 Uhr. Bis 18 Uhr können die Kinder altersgerecht basteln, spielen, singen und erleben täglich ein Bibeltheaterspiel.

In diesem Jahr werden die Kinderbibeltage erstmals als Kinderstadt gestaltet. Die Kinder können also selbst wählen, ob sie sich im Fitnesscenter, in der Wellnessoase, im Handwerkerbereich oder im Forscherzentrum aufhalten wollen. In einem eigens eingerichteten Kindercafe können die Kinder sich zwischendurch stärken.

Anmelden kann man sich im Gemeindebüro der evangelischen Kirche, Telefon 07452/84 10 20 oder unter der E-Mailadresse betzboerries@t-online.de