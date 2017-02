Nagold Kicken für die Völkerverständigung

Gespielt wurde ab dem frühen Morgen in Vierermannschaften mit Torwart, so Organisator Ali Bakir. Eingeteilt in Gruppen, absolvierten die Mannschaften des Alevitischen Kulturvereins aus Reutlingen und Filderstadt, zwei Mannschaften aus Altensteig, X-Tip und Krasniqi sowie Akyüz Saz Evi, Cafè Ricco Ebhausen, die Strohhutbande und die Banditos zunächst die Gruppenphase, bei der jede Gruppe vier Spiele mit einer Dauer von zwölf Minuten absolvierte.

Weiter ging es für den Erst- und Zweitplatzierten nach dem K.o.-System über das Viertel- und Halbfinale ins Endspiel und das Spiel um Platz 3. Die Spieler der Mannschaft Akyüz Saz Evi aus Nagold sind bereits seit den Anfängen dieses Turnieres dabei und haben schon viermal den Siegerpokal geholt.

Für die Glaubensgemeinschaft der Aleviten sei Freundschaft ein zentrales Thema neben der Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Religionen und Kulturen. Die Freundschaftspflege wird groß geschrieben, bei einem Turnier, das schon so viele Male ausgetragen wurde und die Teilnehmer sowie ihre Fans einen Tag lang in der Sporthalle vereinte. Hier wird nicht nur Fußball gespielt, gute Gespräche und kulinarische Genüsse kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Am Ende des Tages konnten die erfolgreichsten Mannschaften ihre Trophäen in Empfang nehmen. Erstplatzierte Mannschaft war die "Strohhutbande", die neben dem Siegerpokal auch den Wanderpokal bis zum nächsten Mal mit nach Hause nehmen durfte.

Den zweiten Platz belegten die Spieler der Mannschaft "Café Ricco aus Ebhausen" und einen weiteren Pokal für den Drittplatzierten gewannen die "Banditos". Die drei Erstplatzierten erhielten außerdem eine Geldprämie für ihren Erfolg.

Der beste Spieler beim diesjährigen Turnier war Ricco Carmo vom Team "Café Ricco", der ebenfalls einen Pokal erhalten hat. Und letztendlich ging der Fairplay-Pokal an die Mannschaft "Banditos".