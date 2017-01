Nagold Kein Zuckerschlecken für Absolventen

Ihre Zeugnisse erhielten sie zum zweiten Mal in der Ebhauser Gemeindehalle, nachdem die LDT in Nagold keine passende Location für die über 500 Absolventen und Gäste fand. Der Kubus sei zu klein und die Stadthalle zu groß und unpersönlich, so Rüdiger Jung, der augenzwinkernd hinzufügte: "Und in die Stadtteilhallen kommen wir aufgrund besonderer Vorkommnisse der Vergangenheit nicht mehr rein". Dabei lobte er die warme und familiäre Atmosphäre in der Ebhauser Gemeindehalle, die gerade noch groß genug für den Ansturm war.

Gleichzeitig erklärte der LDT-Geschäftsführer, dass die Abgänger des Vollzeit- und Firmenmodells aus der Komfortzone herausgeholt wurden. So gab es anfangs fast täglich neue Fächer und Dozenten, spannende und langweilige Methodiken – und irgendwann auch die ersten Prüfungen. Mental wachsen mussten die Texer dann vor allem bei den berüchtigten Fallstudien. Ziel der Nagolder LDT sei es eben, "praxisnahes Wissen weiterzugeben".

"Wir haben sie zum Springen und Fliegen gebracht – das war kein Zuckerschlecken und ihr habt euch super geschlagen", so Jung mit Blick auf den Gesamtdurchschnitt von 2,45. "Das war absolut spitze, was ihr geleistet habt", unterstrich Jung, bevor er gemeinsam mit Geschäftsführer Manfred Mroz und den Dozenten die Zeugnisse überreichte. Gleichzeitig ermunterte Rüdiger Jung die erfolgreichen Absolventen, ihre Nagolder Schule zu nutzen, denn sie gehören nun zu den rund 20 000 Ex-Texern.