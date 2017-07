Nagold Katzenbabys in Schachtel ausgesetzt

Nagold (kö). Bei der Hauptversammlung des Tierschutzvereins Oberes Nagoldtal in Altensteig berichtete ein Vorstandsmitglied von dem Vorfall. Beim Berufsschulzentrum in Nagold wurden die vier Katzenkinder entdeckt, die in einer kleinen Schachtel steckten und ihrem Schicksal überlassen worden seien. Das klägliche Wimmern der zwei männlichen und zwei weiblichen Babys hätte ein Mann gehört und den Tierschutzverein informiert. Vereinsmitglied Elisabeth Dingler hat die Kätzchen mittlerweile in ihre Wohnung in Ebhausen aufgenommen und versorgt sie. Für immer kann sie die kleinen Racker aber nicht behalten, deshalb sucht sie tierliebe Menschen, die den Katzenkindern ein Zuhause geben können: Telefon 07458/7387.