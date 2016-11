Nagold Karten und Spieldosen für Orgelneubau

Der nächste Verkaufstermin findet am Sonntag, 4. Dezember, im Foyer des Gemeindehauses St. Petrus und Paulus im Anschluss an den Gottesdienst statt. Die Karten können in Nagold auch im Pfarrbüro, in der Bäckerei Neuffer, dem Steinhaus sowie der Reinigung Brenner erworben werden. In Rohrdorf sind sie in der katholischen Kirche erhältlich, in Wildberg in der Musikschule.