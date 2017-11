Nagold Junior Manager Contest: Die Macher von morgen sind gekürt

Schüler ab Klassenstufe zehn und Auszubildende regionaler Betriebe nahmen an dem zweistufigen Wettbewerb teil, ausgelobt von den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Calw, Freudenstadt und des Enzkreises sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Nagold, zusammen mit der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald (WFG).

Die inhaltliche Betreuung hatte das Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim übernommen. In drei Vorrunden wurden die Finalisten ermittelt. Jeweils zehn Teams traten bei Unternehmen in Freudenstadt, Calw und dem Enzkreis an, die besten drei zogen ins Finale ein. Die Aufgabe war ein Planspiel. Jedes Team durchlief in einer Computersoftware die ersten vier Jahre eines neu gegründeten E-Bike-Handels.

Im Vordergrund habe dabei das betriebswirtschaftliche Training gestanden, wie Marius Kunkis, Projektmanager beim Steinbeis-Innovationszentrum, erklärte. Als Jurymitglieder fungierten Vertreter von Politik, Bankwesen und Unternehmerschaft.