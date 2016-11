Einen Scheck im Wert von 5000 Euro überreichte der Nagolder Filialdirektor der Sparkasse Pforzheim Calw, Frank Esslinger, an das Jugendforschungszentrum. Normalerweise werde das Spendengeld laut Esslinger gesplittet. Doch in diesem Fall habe man entschieden, die gesamte Summe einem Zweck zugute kommen zu lassen. Mit dem Geld finanzierte das Zentrum neue Laptops, die Jugendliche im Rahmen des Kurs "Projektorientierendes Programmieren" nutzen. Kursleiter Marcell Quintus unterrichtet die 14 Jugendlichen in zwei Gruppen. Etwa die Hälfte von ihnen reist jeden zweiten Samstag speziell für diesen Kurs aus Pforzheim an. "Man kann ihnen nur gratulieren, dass sie sich für dieses Thema interessieren", sagt Helmut Günther, Leiter des Jugendforschungszentrums, bei der Übergabe. "Das hat eine riesen Zukunft." Foto: Klossek